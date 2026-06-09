देशों के बीच संघर्ष बढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचा (फाइल तस्वीर)

देशों के बीच संघर्ष बढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचा- अध्ययन

लेखन गजेंद्र 05:49 pm Jun 09, 202605:49 pm

क्या है खबर?

दुनिया में देशों के बीच आपसी उलझन और तनाव बढ़ता जा रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय के उप्साला संघर्ष डेटा कार्यक्रम (UCDP) के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया कि 1939-1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 2025 में वैश्विक संघर्ष की संख्या सबसे अधिक है। इस दौरान जो मौतें हुई, वो 1994 के रवांडा नरसंहार के बाद से दर्ज मौतों में सबसे अधिक हैं।