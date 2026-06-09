देशों के बीच संघर्ष बढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंचा- अध्ययन
क्या है खबर?
दुनिया में देशों के बीच आपसी उलझन और तनाव बढ़ता जा रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय के उप्साला संघर्ष डेटा कार्यक्रम (UCDP) के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया कि 1939-1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 2025 में वैश्विक संघर्ष की संख्या सबसे अधिक है। इस दौरान जो मौतें हुई, वो 1994 के रवांडा नरसंहार के बाद से दर्ज मौतों में सबसे अधिक हैं।
अध्ययन
2025 में 65 सक्रिय संघर्ष
विश्व स्तर पर हिंसा की जानकारी देने वाले प्रमुख स्त्रोत UCDP ने बताया कि 2025 में 65 सक्रिय संघर्ष थे। इनमें रूस-यूक्रेन, ईरान-इजरायल, भारत-पाकिस्तान, थाईलैंड-कंबोडिया समेत सीरिया और यमन में इजरायल के संघर्ष शामिल हैं। UCDP के वरिष्ठ विश्लेषक शॉन डेविस ने बताया, "हम राज्यों के बीच संघर्षों में स्पष्ट वृद्धि देख रहे हैं। लंबे समय तक, अंतरराज्यीय युद्ध अपेक्षाकृत दुर्लभ थे, लेकिन हाल में घटनाक्रम बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव और बदलते वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं।"
आंकड़ा
2025 में संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1994 के बाद सबसे अधिक
अध्ययन के मुताबिक, 65 संघर्ष अंतरराज्यीय संघर्ष थे, जिनमें सेनाएं देश के भीतर विद्रोही समूहों से लड़ रही थीं। इसमें 13 संघर्ष युद्ध की श्रेणी में आए थे। आंकड़ों के अनुसार, 2025 में संघर्ष में मृतकों की संख्या 1994 के बाद सबसे अधिक रही, जिसमें लगभग 2.44 लाख लोग मारे गए। यह 2024 में हुई 1.87 लाख मौतों से अधिक है। विश्लेषक ने इन संघर्षों को वृद्धि की नहीं बल्कि घातक हिंसा के उच्च स्तर की कहानी बताई है।
आंकड़े
आंकड़ों को 3 श्रेणियों में बांटा
शोधकर्ताओं ने आंकड़ों को कई श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें राज्य-आधारित हिंसा, गैर-राज्य हिंसा और एकतरफा हिंसा शामिल है। राज्य-आधारित हिंसा में आंतरिक, गृहयुद्ध और अंतरराज्यीय युद्ध यानी राष्ट्रों के बीच युद्ध शामिल हैं, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध शामिल है। गैर-राज्य हिंसा में देश के भीतर 2 समूहों के बीच झड़पें शामिल होती हैं। एकतरफा हिंसा में नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इसमें विरोध-प्रदर्शन के दौरान की गई कार्रवाई को शामिल किया जाता है।
जानकारी
यूक्रेन युद्ध सबसे घातक
रूस-यूक्रेन युद्ध अंतरराज्यीय संघर्षों में सबसे घातक था, जिसमें रूस में 77,700 और यूक्रेन में 14,000 लोग मारे गए। इजराइल-हमास युद्ध दूसरा सबसे घातक संघर्ष था, जिसमें 14,400 लोगों की मौत हुई थी। तीसरा सबसे घातक राज्य-आधारित संघर्ष सूडान का था, जिसमें 12,200 मौतें हुईं।