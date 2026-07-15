अजरबैजान में कांस्य युग की कलाकृतियों पर मिले स्वास्तिक निशान

अजरबैजान में कांस्य युग की कलाकृतियों पर मिले स्वास्तिक निशान, क्या बताता है ये?

लेखन गजेंद्र 06:05 pm Jul 15, 202606:05 pm

क्या है खबर?

अजरबैजान में कांस्य युग की कलाकृतियों पर स्वास्तिक निशान पाया गया है, जिसने भारत समेत दुनिया भर की दिलचस्पी बढ़ा दी है। यह निशान शामकिर जिले में स्थित गाराजामिरली में कांस्य युग की चीजों पर दिखे हैं, जो प्रागैतिहासिक काल में पूरे यूरेशिया में इस प्राचीन प्रतीक के व्यापक इस्तेमाल को दिखाते हैं। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर वीडियो साझा कर ऐसी चीजों को दिखाया है, जिस पर ये निशान दिखाई दे रहे हैं।