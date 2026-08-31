होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा एक सुपरटैंकर बारूदी सुरंगों की चपेट में आया

होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा एक सुपरटैंकर बारूदी सुरंगों की चपेट में आया

लेखन गजेंद्र 02:54 pm Aug 31, 202602:54 pm

क्या है खबर?

ईरान ने सोमवार को जानकारी दी कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय एक सुपरटैंकर बारूदी सुरगों की चपेट में आ गया, जिससे उसमें धमाके के साथ आग लग गई। इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कोर (IRGC) नौसेना ने बताया कि सुपरटैंक एक अनधिकृत मार्ग से गुजरने का प्रयास कर रहा था। धमाके के बाद टैंकर पूरी तरह से रुक गया। IRGC ने न तो जहाज की पहचान बताई और न ही उसके चालक दल के बारे में कोई जानकारी दी है।