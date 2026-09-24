भारत समेत दुनियाभर में सुपर अल नीनो से 6 महीनों में 4.50 लाख मौत का अनुमान

भारत समेत दुनियाभर में भीषण अल नीनो से 6 महीनों में 4.50 लाख मौत का अनुमान

लेखन गजेंद्र 07:27 am Sep 24, 202607:27 am

क्या है खबर?

जलवायु संकट और तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के कारण भारत समेत दुनिया के कई देशों में अतिरिक्त गर्मी पड़ेगी, जिससे 4.50 लाख से अधिक मौतों की संभावना है। यह चिंता शिकागो विश्वविद्यालय स्थित क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब ने जताई है, जिसने अपनी गंभीर चेतावनी में कहा कि जून से फरवरी के अंत तक गर्मी से होने वाली मौतों में 4,51,000 तक वृद्धि हो सकती है। यह मौतें सामान्य वर्ष में गर्मी से होने वाली मौतों की तुलना में अधिक है।