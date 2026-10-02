क्या मक्का की ग्रैंड मस्जिद में पकड़ा गया आत्मघाती हमलावर? सऊदी अरब ने बताया सच

वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी अधिकारियों ने आत्मघाती हमलावर की खबरों का खंडन किया।

सऊदी के गृह मंत्रालय ने एक्स पर बताया, "पवित्र राजधानी में सुरक्षा अधिकारियों ने राहगीरों को परेशान करने और उनमें भय और दहशत फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई।"

बयान में कहा गया है, "सुरक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटना के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है।"