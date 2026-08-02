पाकिस्तान में 'शांति मार्च' के दौरान आत्मघाती हमला हुआ है (तस्वीर: फाइल)

पाकिस्तान में 'शांति मार्च' के दौरान आत्मघाती हमला; 7 लोगों की मौत, 18 अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 09:34 pm Aug 02, 202609:34 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत रविवार को फिर भीषण आतंकी हमले से दहल उठा है। प्रांत के स्वात जिले में निकाले जा रहे एक शांति मार्च (अमन मार्च) के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 18 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह धमाका आत्मघाती हमला लग रहा है, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।