सूडान के न्याला में सूडानी सेना के ड्रोन हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत

सूडान के न्याला में सूडानी सेना के ड्रोन हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 12:22 pm Oct 28, 202612:22 pm

क्या है खबर?

सूडान के दक्षिणी दारफुर प्रांत की राजधानी न्याला में सूडानी सेना ने बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। देश में हिंसा पर नजर रखने वाले अधिकार समूह इमरजेंसी लॉयर्स ने एक बयान में कहा कि यह हमला सोमवार शाम को हुआ, जिसमें 113 लोग घायल भी हुए हैं। समूह ने कहा कि घायलों में कई महिलाएं और बच्चे थे। समूह ने व्यस्त बाजार में हमले की निंदा की है।