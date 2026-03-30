वानुअतु में लगे भूकंप के तीव्र झटके

वानुअतु में लगे भूकंप के तीव्र झटके, रिक्टर पैमाने पर 7 मापी गई तीव्रता

लेखन भारत शर्मा 03:19 pm Mar 30, 202603:19 pm

क्या है खबर?

दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित वानुअतु द्वीप समूह में सोमवार को भूकंप के बेहद तेज झटके महसूस किए गए हैं। इससे क्षेत्र में बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (GFZ) ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7 मापी गई, जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। यह शक्तिशाली भूकंप शाम को 7:44 बजे (स्थानीय समय के अनुसार) आया। भूकंप से हुए नुकसान के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है।