श्रीलंका की नेगोम्बो जेल में हिंसक झड़प; 25 की मौत, 100 से अधिक घायल

हिंसा

कैदियों ने छीनी बंदूकें

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह हिंसा जेल के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले समूह के बीच भड़की थी। शुरूआत में 2 कैदियों की मौत हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ कैदियों ने झड़प का फायदा उठाकर जेल कर्मियों से बंदूक छीन ली थी। हालांकि, उनकी गोलियों से कितने कैदी और जेलकर्मी मारे गए हैं, ये जानकारी सामने नहीं आई है।