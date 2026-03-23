ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल पर चिपकाया स्पेन के प्रधानमंत्री का संदेश

ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल पर चिपकाया स्पेन के प्रधानमंत्री का संदेश, इजरायल पर दाग रहा

लेखन गजेंद्र 10:16 am Mar 23, 202610:16 am

क्या है खबर?

ईरान ने तनाव के बीच अनोखा प्रयोग शुरू किया है। वह अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ की युद्ध विरोधी टिप्पणी का बैनर चिपकाकर उसे इजरायल भेज रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी IRGC के जवान बैनर चिपकाते दिख रहे हैं। इसमें सांचेज की फोटो के साथ उनका बयान लिखा है, "यह युद्ध न केवल अवैध है बल्कि अमानवीय भी है।" ईरान में इसमें "धन्यवाद प्रधानमंत्री" लिखा है।