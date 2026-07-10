स्पेन के अल्मेरिया में जंगल की भीषण आग हुई बेकाबू

स्पेन के अल्मेरिया में जंगल की भीषण आग हुई बेकाबू, अब तक 12 की मौत

लेखन गजेंद्र 12:10 pm Jul 10, 202612:10 pm

क्या है खबर?

दक्षिणी यूरोप में जारी भीषण गर्मी के बीच स्पेन के अल्मेरिया में जंगल की आग ने भीषण रूप ले लिया है। इसमे अब तक 12 लोगों की मौत की खबर आई है। आंदालूसिया की क्षेत्रीय सरकार ने बतााय कि दक्षिणपूर्वी प्रांत अल्मेरिया के लॉस गैलार्डोस में लगी जंगल की आग को बुझान के लिए 150 से अधिक दमकल वाहनों को लगाया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय, स्वास्थ्य और आपातकालीन मामलों के मंत्री एंटोनियो सैन्ज़ ने इसे सबसे विनाशकारी आग बताया है।