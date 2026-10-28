स्पेन के टोलेडो में 2 हाई स्पीड ट्रेन आपस में टकराई

स्पेन के टोलेडो में 2 हाई स्पीड ट्रेन आपस में टकराई, अब तक 39 की मौत

लेखन गजेंद्र 04:06 pm Oct 28, 202604:06 pm

क्या है खबर?

स्पेन के सेंट्रल प्रांत टोलेडो में बुधवार को 2 हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 39 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है। हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे के बाद लॉस येबेनेस और उर्दा के बीच हुआ है। घटना के समय ट्रेन मैड्रिड से सेविले जा रही थी। मैड्रिड को स्यूदाद रियल और अंडालूसिया से जोड़ने वाली रेल सेवा रोक दी गई है। अभी घायलों की संख्या सामने नहीं आई है।