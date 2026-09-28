यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के खुलासे से नाराज हुआ दक्षिण कोरिया, माफी की मांग की

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने यूक्रेन पर हस्तांतरण के संबंध में गोपनीयता समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

ली के जनसंपर्क मामलों के वरिष्ठ राष्ट्रपति सलाहकार सियोंग घी-होंग ने घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया और आधिकारिक माफी और स्पष्टीकरण की मांग की।

सियोंग ने कहा कि यूक्रेन द्वारा गोपनीयता समझौते से झूठा इनकार करना ऐसा कार्य है जो दोनों सरकारों के बीच विश्वास को कमजोर करता है और मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचाता है।