दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गोलीबारी; 10 बंदूकधारियों ने घूम-घूमकर लोगों को भूना, 12 की मौत
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सामूहिक गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। घटना को जोहान्सबर्ग पूर्व में क्लीवलैंड की एक अवैध बस्ती में बंदूकधारियों द्वारा अंजाम दिया गया है। गोलीबारी में 9 अन्य लोग घायल हैं। सभी मृतकों की उम्र 20 से 50 साल बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि गोलीबारी करने वाले 10 लोग थे, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है।
गोलीबारी
कार से आए थे 10 बंदूकधारी, बस्ती में घूम-घूमकर मारी गोली
BBC ने पुलिस के हवाले से बताया कि क्लीवलैंड में एक पेट्रोल स्टेशन के पास एक सफेद टोयोटा क्वांटम कार से 10 से अधिक बंदूकधारी संदिग्धों को उतारा गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर दोनों प्रवेश द्वारों से अवैध बस्ती में प्रवेश किया और इलाके में घूमते हुए कई स्थानों पर निवासियों और समुदाय के सदस्यों पर गोलीबारी की। गोलीबारी के बाद वे उसी वाहन में बैठकर घटनास्थल से फरार हो गए।
जांच
हत्या के कारणों का खुलासा नही
स्थानीय पुलिस विभाग ने बताया कि मृतकों में 8 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। मौके पर सुरक्षा बल तैनात है। अभी तक गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चला है। सरकारी जांच एजेंसियों ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में दुनिया में सबसे अधिक हत्या दर है, जहां औसतन प्रतिदिन लगभग 60 लोगों की हत्या होती है।