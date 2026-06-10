दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सामूहिक गोलीबारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गोलीबारी; 10 बंदूकधारियों ने घूम-घूमकर लोगों को भूना, 12 की मौत

लेखन गजेंद्र 11:56 am Jun 10, 202611:56 am

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सामूहिक गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। घटना को जोहान्सबर्ग पूर्व में क्लीवलैंड की एक अवैध बस्ती में बंदूकधारियों द्वारा अंजाम दिया गया है। गोलीबारी में 9 अन्य लोग घायल हैं। सभी मृतकों की उम्र 20 से 50 साल बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि गोलीबारी करने वाले 10 लोग थे, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है।