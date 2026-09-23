दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास एक घर में पार्टी के दौरान सामूहिक गोलीबारी, 11 मौत
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर के पास एक घर में सामूहिक गोलीबारी हुई है, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। घटना मंगलवार देर रात क्वामखुथा कस्बे में हुआ है। डरबन शहर से 30 किलोमीटर दूर इलाके में कुछ बंदूकधारियों ने एक घर पर धावा बोला था। पुलिस ने बताया कि घटना के समय घर पर हाउस पार्टी चल रही थी। गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है।
गोलीबारी
3 लोगों ने 14 लोगों पर चलाई गोली
पुलिस ने बताया कि लोग घर में एक पार्टी के लिए जमा हुए थे, तभी 3 संदिग्ध बंदूक लेकर घर में घुस गए और 14 लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी।
पुलिस ने बताया कि घर पर 13 पुरुष और एक गर्भवती महिला मौजूद थी। अभी तक गोलीबारी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसे प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच आपसी दुश्मनी बताई जा रही है।
घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।
जांच
दक्षिण अफ्रीका में सामूहिक गोलीबारी चिंता का विषय
दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे उच्च हत्या दर में से एक है, जहां औसतन प्रतिदिन लगभग 60 हत्याएं होती हैं। यहां नवंबर में नगरपालिका चुनाव होने हैं, जिससे यह वारदातें बढ़ गई हैं।
इससे पहले जून में जोहान्सबर्ग के एक गरीब इलाके में कई हमलावरों ने 12 लोगों की हत्या की थी। दिसंबर में 2 सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं में 21 लोग मारे गए थे।
यहां अप्रैल और जून के बीच 5,427 हत्याएं दर्ज की गईं हैं।