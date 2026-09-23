दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास एक आवासीय इमारत में सामूहिक गोलीबारी

दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास एक घर में पार्टी के दौरान सामूहिक गोलीबारी, 11 मौत

लेखन गजेंद्र 03:21 pm Sep 23, 202603:21 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर के पास एक घर में सामूहिक गोलीबारी हुई है, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। घटना मंगलवार देर रात क्वामखुथा कस्बे में हुआ है। डरबन शहर से 30 किलोमीटर दूर इलाके में कुछ बंदूकधारियों ने एक घर पर धावा बोला था। पुलिस ने बताया कि घटना के समय घर पर हाउस पार्टी चल रही थी। गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है।