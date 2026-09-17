EU में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लग सकती है

EU में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगी रोक?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:29 pm Sep 17, 202606:29 pm

क्या है खबर?

यूरोपीय संघ (EU) बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करने की योजना पर काम कर रहा है। अब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि जल्द EU के भीतर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक, 13-15 साल के बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की समय सीमा तय की जाएगी। इसके तहत माता-पिता की मंजूरी जरूरी होगी।