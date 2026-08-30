स्विट्जरलैंड में रेव पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है

स्विट्जरलैंड में रेव पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी, 1 की मौत और 5 अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 04:07 pm Aug 30, 202604:07 pm

क्या है खबर?

उत्तरी स्विट्जरलैंड के आरौ शहर में आयोजित एक वार्षिक टेक्नो रेव पार्टी में भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है। रविवार तड़के हुई इस अंधाधुंध गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने अज्ञात हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।