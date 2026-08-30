स्विट्जरलैंड में रेव पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी, 1 की मौत और 5 अन्य घायल
क्या है खबर?
उत्तरी स्विट्जरलैंड के आरौ शहर में आयोजित एक वार्षिक टेक्नो रेव पार्टी में भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है। रविवार तड़के हुई इस अंधाधुंध गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने अज्ञात हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
हमला
कैसे हुआ यह हमला?
पुलिस प्रवक्ता वेनेसा रम्पोल्ड ने बताया कि यह हमला रविवार तड़के 3 बजे 'आरौएर रेव' के पास बने रेसकोर्स मैदान पर हुआ। शनिवार दोपहर 3 बजे से शुरू हुए इस सालाना म्यूजिक इवेंट में लगभग 3,500 संगीत प्रेमी शामिल थे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, तो शुरुआत में लगा कि वे पटाखे फूटने की आवाज है, लेकिन चीख-पुकार मचने पर उन्हें घटना की वास्तविकता का एहसास हुआ और फिर वह जान बचाने के लिए भागे।
तैनानी
हमलावरों को पकड़ने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर तैनात
घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल, एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा दल मौके पर पहुंचे।
हमलावरों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है।
घटनास्थल से 30 किलोमीटर दूर तक के हाईवे पर हथियारों से लैस पुलिस अधिकारियों को मुस्तैद देखा गया है।
कैंटन की राजधानी आर्गौ में हमलावरों के भागने के रास्तों को ब्लॉक करने और हवाई निगरानी के लिए सेना का हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है।