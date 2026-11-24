शेख हसीना 16 दिसंबर को लौटेंगी बांग्लादेश

शेख हसीना 16 दिसंबर को लौटेंगी बांग्लादेश, सरकारी विमान से जाने की इच्छा

लेखन गजेंद्र 09:15 am Nov 24, 202609:15 am

क्या है खबर?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में 2 साल से अधिक समय बिताने के बाद 16 दिसंबर को वापस लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने यह दिन इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के साथ उनके बांग्लादेश के 1971 की आजादी की लड़ाई खत्म होने की सालगिरह है। हसीना के प्रवक्ता ने रॉयटर्स को मंगलवार को बताया कि उन्होंने बांग्लादेश सरकार से अपील की कि वह उनके लिए फ़्लैग कैरियर बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस से वापसी का इंतजाम करे।