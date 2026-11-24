शेख हसीना 16 दिसंबर को लौटेंगी बांग्लादेश, सरकारी विमान से जाने की इच्छा
क्या है खबर?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में 2 साल से अधिक समय बिताने के बाद 16 दिसंबर को वापस लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने यह दिन इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के साथ उनके बांग्लादेश के 1971 की आजादी की लड़ाई खत्म होने की सालगिरह है। हसीना के प्रवक्ता ने रॉयटर्स को मंगलवार को बताया कि उन्होंने बांग्लादेश सरकार से अपील की कि वह उनके लिए फ़्लैग कैरियर बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस से वापसी का इंतजाम करे।
वापसी
हसीना के प्रवक्ता ने क्या कहा?
प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली ने एक बयान में कहा, "शेख हसीना 5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश के एयरक्राफ्ट से भारत आई थीं, इसलिए अब वह सरकार से दिल्ली से ढाका वापस उनके लिए एयर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने की अपील करती हैं। ऐसे हालात में संविधान के खिलाफ उन्हें देश निकाला देने के बाद, अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि 16 दिसंबर को 'विजय दिवस' पर उनकी बांग्लादेश वापसी मुमकिन हो।"
बांग्लादेश सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है।
हिंसा
वापसी से पहले बांग्लादेश में भड़की हिंसा
हसीना की वापसी की खबर से बांग्लादेश में तनाव चरम पर है। हसीना ने पासपोर्ट और नागरिकता पहचान-पत्र मांगा था, जिसे सरकार ने देने से मना कर दिया है।
इसके बाद पूरे देश में आवामी लीग के कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मंत्रियों के घरों में आग लगाई है।
बांग्लादेश के एक मंत्री ने कहा कि हसीना को वापसी पर जेल भेजा जाएगा, ऐसे में उनके लिए जहाज भेजने को लेकर भारत से कोई बात नहीं हुई।