शेख हसीना दिसंबर में लौटेंगी बांग्लादेश, अपने पार्टी नेताओं के साथ करेंगी आत्मसमर्पण

बयान

क्या बोलीं हसीना?

हसीना ने रॉयटर्स से गुरुवार रात को और शुक्रवार को टेलीफोन और लिखित प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, "हो सकता है कि लौटने पर वे मुझे गिरफ्तार कर लें, वे मुझे मार भी सकते हैं, फिर भी, मुझे जाना होगा।" उन्होंने कहा, "मेरे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भयानक दमन हो रहा है। अगर मौत आती है, तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अपनी धरती पर आए, जहां मेरे माता-पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा था।"