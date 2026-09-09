बांग्लादेश में फैला खसरे का भीषण प्रकोप

बांग्लादेश में फैला खसरे का भीषण प्रकोप, अब तक हुई 1,000 लोगों की मौत

लेखन भारत शर्मा 04:02 pm Sep 09, 202604:02 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश इस समय इतिहास के सबसे भीषण खसरा प्रकोप का सामना कर रहा है। देश में मार्च 2026 से अब तक लगभग 1,000 संदिग्ध और पुष्ट मौतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें अधिकांश मासूम बच्चे हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण पिछले दो वर्षों में टीकाकरण अभियानों में आई रुकावट और टीकों की भारी किल्लत ने इस जानलेवा बीमारी को तेजी से फैलने का मौका दे दिया है, जिससे देश की स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह घुटनों पर आ गई है।