CNN समेत 3 मीडिया आउटलेट व्हाइट हाउस में प्रवेश कर सकेंगे

ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 मीडिया आउटलेट व्हाइट हाउस में प्रवेश कर सकेंगे

लेखन गजेंद्र 11:38 am Sep 24, 202611:38 am

क्या है खबर?

अमेरिका की एक संघीय कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने CNN, एमएम नाउ और पोलिटिको का तुरंत व्हाइट हाउस में प्रवेश बहाल करने का आदेश सुनाया है। संघीय न्यायाधीश टिमोथी केली गुरुवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह इन 3 समाचार आउटलेट को प्रतिबंधित करना असंवैधानिक था। आदेश जारी होने के बाद अब तीनों मीडिया आउटलेट के पत्रकारों व्हाइट हाउस में प्रवेश का पास जारी हो सकेगा।