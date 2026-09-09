फिलीपींस के रक्षा सचिव को मिली चीन की धमकी

सियोल रक्षा वार्ता: फिलीपींस के रक्षा सचिव को मिली चीन की धमकी, दिया करारा जवाब

लेखन भारत शर्मा 04:52 pm Sep 09, 202604:52 pm

क्या है खबर?

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित 'सियोल रक्षा वार्ता 2026' में फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो सी टियोडोरो जूनियर को भाषण के बीच चीनी रुख वाली एक विवादित चिट्ठी मिलने से मामला गरमा गया। चीनी पक्ष की ओर से की गई इस अजीबोगरीब हरकत का फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने मंच से ही बेहद कड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर दादागीरी के खिलाफ खड़े होने का एक दमदार तरीका माना जा रहा है।