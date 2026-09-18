यमन युद्ध पर सऊदी अरब ने रखा 2 हफ्ते के संघर्ष विराम का प्रस्ताव

यमन युद्ध पर सऊदी अरब की बड़ी पहल, 2 हफ्ते के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा

लेखन भारत शर्मा 05:27 pm Sep 18, 202605:27 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब ने यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों के सामने 2 सप्ताह के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है। ओमान के माध्यम से भेजे गए प्रस्ताव में दोनों पक्षों से सैन्य गतिविधियों को रोकने की बात कही गई है, ताकि सऊदी अधिकारियों और हूती नेतृत्व के बीच शांति वार्ता शुरू की जा सके। यह कदम ऐसे समय आया है जब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर तट पर नियंत्रण बढ़ा लिया है और सऊदी पर हमलों को तेज कर दिया है।