होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरा पुतिन के करीबी का सुपरयॉट, प्रतिबंधों का नहीं दिखा असर
क्या है खबर?
अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक प्रमुख सहयोगी का सुपरयॉट 'नॉर्ड' आराम से यहां से गुजर गया है। नॉर्ड लक्जरी जहज शुक्रवार को दुबई से रवाना हुआ था। इसने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य पार किया और रविवार को मस्कट पहुंच गया। यह जहाज प्रतिबंधित रूसी अरबपति एलेक्सी मोर्दाशोव की है, जो होर्मुज पार करने वाली कुछ निजी जहाजों में से एक है।
खासियत
कितना खास है यह जहाज?
यह लग्जरी जहाज पुतिन के करीबी रूसी अरबपति मोर्दाशोव का बताया जाता है। हालांकि, वे इसके आधिकारिक मालिक के रूप में पंजीकृत नहीं है। नॉर्ड का रिकॉर्ड बताता है यह जहाज 2022 में उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली एक कंपनी के नाम पर पंजीकृत थी। इस 142 मीटर लंबे जहाज की अनुमानित कीमत 500 करोड़ डॉलर (करीब 4,700 करोड़ रुपये) से अधिक है। इसमें 20 स्टेटरूम, एक स्विमिंग पूल, एक हेलीपैड और एक सबमरीन मौजूद है।
प्रतिबंध
यूक्रेन युद्ध के कारण लगा है मोर्दाशोव पर प्रतिबंध
यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कई रूसी नागरिकों को प्रतिबंधित किया है, जिसमें मोर्दाशोव भी शामिल हैं। उनको पुतिन से संबंध रखने के कारण निशाना बनाया गया है। ईरान ने 28 फरवरी से होर्मुज पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी की है। इसके बावजूद, जहाज को गुजरने की अनुमति किसने दी, यह सामने नहीं आया है। अभी भी कई जहाज और टैंकर ओमान और फारस की खाड़ी में खड़े हैं।