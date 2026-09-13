रूस ने यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता करने के भारत और चीन के प्रस्तावों का किया स्वागत
क्या है खबर?
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष की समाप्ति के लिए शांति वार्ता में मध्यस्थता करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रस्तावों का स्वागत किया है। ये प्रस्ताव BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान दिए गए थे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बताया कि पुतिन ने मदद की इच्छा को स्वीकार किया है। यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौता कराने के प्रयासों की विफलता के बीच हुआ है।
पहल
BRICS सम्मेलन ने मोदी, जिनपिंग और पुतिन के बीच मजबूत संबंधों को प्रदर्शित किया
BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग और पुतिन के बीच सौहार्द स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
सम्मेलन के पहले दिन तीनों नेताओं का मुस्कुराना और हाथ पकड़ना एक उल्लेखनीय क्षण था। रूस और यूक्रेन के साथ अपने कामकाजी संबंधों के कारण भारत संभावित सेतु के रूप में उभरा है।
इंडिक रिसर्चर्स फोरम थिंक टैंक के निदेशक श्रीनिवासन बालकृष्णन ने रूस, ईरान और पश्चिम के साथ जुड़ने के लिए भारत की अनूठी स्थिति पर जोर दिया।
अपील
भारत ने पुतिन से की युद्ध समाप्त करने की अपील
भारत ने 2022 में यूक्रेन पर हुए आक्रमण के बाद से पुतिन से कई बार संघर्ष को समाप्त करने की अपील की है।
पिछले महीने बिश्केक में हुए SCO शिखर सम्मेलन में मोदी ने पुतिन से अंतहीन युद्ध से युद्ध के अंत की ओर बढ़ने का आग्रह किया था।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति आवश्यक हैं और शांति प्रयासों में भारत की सहायता की पेशकश की।