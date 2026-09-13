रूस ने यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता करने के भारत और चीन के प्रस्तावों का किया स्वागत

भारत ने 2022 में यूक्रेन पर हुए आक्रमण के बाद से पुतिन से कई बार संघर्ष को समाप्त करने की अपील की है।

पिछले महीने बिश्केक में हुए SCO शिखर सम्मेलन में मोदी ने पुतिन से अंतहीन युद्ध से युद्ध के अंत की ओर बढ़ने का आग्रह किया था।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति आवश्यक हैं और शांति प्रयासों में भारत की सहायता की पेशकश की।