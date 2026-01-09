रूस ने यूक्रेन पर दागी ताकतवर हाइपरसोनिक 'ओरेश्निक' मिसाइल

रूस ने गुरुवार रात को यूक्रेन के लविव पर अपनी ताकतवर हाइपरसोनिक 'ओरेश्निक' मिसाइल दागी है, जो अब तक के हमले में एक दुर्लभ उपयोग था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि रूसी सशस्त्र बलों ने ओरेश्निक मध्यम दूरी की जमीनी मिसाइल प्रणाली सहित सटीक निशाने वाली लंबी दूरी की जमीन और समुद्र आधारित हथियारों से एक बड़ा हमला किया है। लविव के साथ कीव समेत अन्य शहरों में भी ड्रोन हमले हुए हैं।

हमला कीव में 4 लोग मारे गए और 16 लोग घायल रूसी अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला पिछले दिनों व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए हमलों के जवाब में किया गया है। हालांकि, उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात को लविव के अलावा राजधानी कीव में भी ड्रोन हमले हुए हैं, जिसमें 4 लोगों की जान गई है औऱ 16 लोग घायल हैं। शहर के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, लविव में हमले के बाद कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है।

हमला इसी मिसाइल से नवंबर 2024 में भी किया था हमला लविव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख मैक्सिम कोज़ित्स्की ने बताया कि मिसाइल ने एक बड़े भूमिगत गैस भंडारण संयंत्र को निशाना बनाया था, जिससे इलाके में बिजली गुल हो गई। जमा देने वाली ठंड के बीच रूस ने पोलैंड की सीमा से लगभग 70 किलोमीटर दूर से हमला किया था। CNN के मुताबिक, मॉस्को ने इस मिसाइल का सबसे पहले उपयोग नवंबर 2024 में यूक्रेन के निप्रो शहर पर किया था। हालांकि, तब मिसाइल पूरी तरह से विकसित नहीं थी।

खासियत कितनी खतरनाक है ओरेश्निक मिसाइल? रूसी भाषा में 'ओरेश्निक' का अर्थ 'हेजलनट का पेड़' है, जो उसका नवीनतम हथियार है। यह ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक गति से यात्रा कर सकता है। इसकी मारक क्षमता पूरे यूरोप तक है। यह परमाणु क्षमता से लैस है और एक से अधिक पारंपरिक और परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। मिसाइल गति 12 से 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। यही कारण है कि यूक्रेन के पास इससे बचने का कोई हवाई रक्षा क्षमता नहीं।

