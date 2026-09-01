रूस की कीव पर भीषण बमबारी में 12 लोगों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की भीषण बमबारी, भारतीय नागरिक समेत 12 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 12:26 pm Sep 01, 202612:26 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की भीषण बमबारी में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से बताया कि मंगलवार तड़के हुए हमले में कीव में 8 और कीव ओब्लास्ट में 4 लोग मारे गए हैं। यूक्रेनी रेलवे के बोर्ड के अध्यक्ष ओलेक्सांद्र पर्त्सोव्स्की ने कहा कि मृतकों में 6 यूक्रेनी रेलवे के कर्मचारी थे।