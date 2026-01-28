रूस ने यूक्रेन की यात्री ट्रेन पर ड्रोन हमला किया, 12 की मौत

यूक्रेन में यात्री ट्रेन के ऊपर रूसी ड्रोन का हमला

लेखन गजेंद्र 05:21 pm Jan 28, 202605:21 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के बीच रुक-रुककर हमले जारी हैं। मंगलवार देर रात रूसी ड्रोन ने खारकिव क्षेत्र में एक यात्री ट्रेन को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय ट्रेन में 200 से अधिक यात्री मौजूद थे और जिस डिब्बे में धमाका हुआ है, उसमें 18 लोग सवार थे। पास में 2 अन्य ड्रोन में विस्फोट हुआ है। यूक्रेनी राजधानी कीव में भी दो लोग मारे गए हैं।