रूस ने यूक्रेन की यात्री ट्रेन पर ड्रोन हमला किया, 12 की मौत
क्या है खबर?
रूस और यूक्रेन के बीच रुक-रुककर हमले जारी हैं। मंगलवार देर रात रूसी ड्रोन ने खारकिव क्षेत्र में एक यात्री ट्रेन को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय ट्रेन में 200 से अधिक यात्री मौजूद थे और जिस डिब्बे में धमाका हुआ है, उसमें 18 लोग सवार थे। पास में 2 अन्य ड्रोन में विस्फोट हुआ है। यूक्रेनी राजधानी कीव में भी दो लोग मारे गए हैं।
हमला
यूक्रेन में कई जगह हमले जारी
BBC के मुताबिक, रूस ने यूक्रेन में कई अन्य जगहों को भी निशाना बनाया है। दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा पर 12 से अधिक ड्रोन से हमला किया गया है। हमले में 3 लोग मारे गए और 24 से अधिक अन्य लोग घायल हुए हैं। कीव के ऊर्जा अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार की सुबह एक स्थानीय संयंत्र को भारी नुकसान हुआ है और बुधवार की सुबह भी हमले जारी रहे। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं।
बयान
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने हमले को आतंकवादी कृत्य बताया
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, 'रूस ने खारकीव इलाके में एक यात्री ट्रेन पर ड्रोन से हमला किया, जो किसी भी देश में आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसके वर्गीकरण के बारे में यूरोप, अमेरिका, अरब, चीन और कहीं भी कोई शक नहीं होगा।' जेलेंस्की ने लिखा, 'रूस को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। रूसियों ने मारने की अपनी क्षमता, आतंक फैलाने की क्षमता को काफ़ी बढ़ा दिया है। वे आतंक में निवेश कर रहे हैं।'
ट्विटर पोस्ट
हमले के बाद का दृश्य
Everyone should see this right now. A baby being pulled out of a passenger train in Ukraine. Civilians purposefully targeted. This is sick. A friend of mine on the train just sent me this harrowing footage. pic.twitter.com/FjLgUirPBS— Caolan (@CaolanReports) January 27, 2026