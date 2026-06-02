रूस ने कीव समेत कई यूक्रेनी शहरों में आवासीय इमारतों पर मिसाइल-ड्रोन दागे, 6 की मौत

हमला

अलग-अलग शहरों में भारी नुकसान

नीप्रो शहर में कई आवासीय इमारतों पर मिसाइलों और ड्रोन दागने का बड़ा नुकसान दिखा। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेक्सांद्र हंझा ने बताया कि यहां 5 लोग मारे गए हैं और 65 घायल हैं। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में नीप्रो में आंशिक रूप से ढही निचली इमारतें दिखाई दे रही हैं। घायलों में एक 13 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। खारकीव के मेयर इगोर तेरेखोव ने बताया कि उनके यहां बहुमंजिला आवासीय इमारतों, वाहनों और प्रशासनिक भवनों को नुकसान पहुंचा है।