यूक्रेन पर रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमला किया

यूक्रेन पर फिर शुरू हुआ रूसी ड्रोन और मिसाइल हमला, 15 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 03:00 pm Apr 16, 202603:00 pm

क्या है खबर?

रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। बुधवार को रात भर रूस ने ड्रोन और मिसाइल दागे, जिसमें कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। BBC के मुताबिक, राजधानी कीव में 4 लोग मारे गए। दक्षिण-पूर्व में स्थित नीप्रो में 3 मौत हुई है। सीमा पार, रूस के क्रास्नोदार क्राई क्षेत्र में 5 और 14 वर्ष के 2 बच्चों की मौत हो गई। हमले में करीब 100 लोग घायल हैं।