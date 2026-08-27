रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कार में विस्फोट, रूसी सैन्य अधिकारी की मौत
क्या है खबर?
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में लेफ्टिनेंट कर्नल और उनकी पत्नी को लेकर जा रही कार में गुरुवार को भीषण विस्फोट हो गया। घटना में सैन्य अधिकारी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी घायल है। राजधानी मॉस्को के बाद दूसरे सबसे बड़े शहर के ऑनलाइन अखबार फोंटांका ने बताया कि विस्फोट पुश्किंस्की इलाके में हुआ है। अधिकारी की पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं। मृतक अधिकारी वायु सेना और वायु रक्षा इकाई में तैनात थे।
विस्फोट
लेफ्टिनेंट खुद चला रहे थे कार
यूक्रेन्स्का प्रावदा वेबसाइट के मुताबिक, लेफ्टिनेंट कर्नल सुबह लगभग 10 बजे अपने घर से निकले। वे गाड़ी चला रहे थे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया, कार में रखे एक देसी बम में विस्फोट हो गया।
शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि महिला और पुरुष दोनों ने अपने पैर खो दिए हैं। कुछ वेबसाइट में कार में आग लगने की बात सामने आई है।
विस्फोट से आसपास के अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।
जांच
जून में भी हुआ था विस्फोट
यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 3 साल में कई रूसी सैन्य अधिकारियों की कार में विस्फोट से जान जा चुकी है, जबकि इसके पीछे के कारण अभी भी रहस्य हैं।
जून में मिसाइल और तोपखाने के गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार रूसी सैन्य अधिकारी दामिर डेविडोव की मॉस्को के बाहर एक कार बम विस्फोट में मृत्यु हुई थी।
गुुरुवार को जहां वि्स्फोट हुआ, वहां आसपास के अधिकांश आवास रूसी रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में हैं।