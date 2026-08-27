रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कार में विस्फोट, रूसी सैन्य अधिकारी की मौत

यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 3 साल में कई रूसी सैन्य अधिकारियों की कार में विस्फोट से जान जा चुकी है, जबकि इसके पीछे के कारण अभी भी रहस्य हैं।

जून में मिसाइल और तोपखाने के गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार रूसी सैन्य अधिकारी दामिर डेविडोव की मॉस्को के बाहर एक कार बम विस्फोट में मृत्यु हुई थी।

गुुरुवार को जहां वि्स्फोट हुआ, वहां आसपास के अधिकांश आवास रूसी रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में हैं।