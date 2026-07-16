म्यांमार के तट पर रोहिंग्या शरणार्थियों को ले जा रही 2 नावें डूबीं (प्रतीकात्मक तस्वीर)

म्यांमार के तट पर रोहिंग्या शरणार्थियों को ले जा रही 2 नावें डूबीं, 500 की मौत

लेखन गजेंद्र 01:46 pm Jul 16, 202601:46 pm

क्या है खबर?

म्यांमार के तट पर रोहिंग्या शरणार्थियों को ले जा रही 2 नावें बंगाल की खाड़ी में पलट गईं, जिसमें 500 लोगों के मारे जाने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) और संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने गुरुवार को कहा कि दोनों जहाज जून के अंत में म्यांमार के रखाइन राज्य से रवाना हुए थे, जिनमें ज्यादातर जातीय अल्पसंख्यक रोहिंग्या यात्री सवार थे। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां इन रिपोर्टों की जांच कर रही हैं।