यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमलों की चेतावनियों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, जनजीवन प्रभावित

यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमलों की चेतावनियों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, जनजीवन प्रभावित
क्या है खबर?
यूक्रेन की राजधानी कीव इस समय साल 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर किए गए हमले के बाद से सबसे भीषण हवाई खतरों का सामना कर रही है। BBC वेरीफाई द्वारा यूक्रेनी सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया है कि शहर अब सर्वाधिक दैनिक एयर रेड अलर्ट (हवाई हमले की चेतावनी) का समना कर रहा है। रूस ने अब रात के बजाय दिन में हमले करने की रणनीति अपनाई है, जिससे स्कूल, कॉलेज और व्यापार बाधित हों।
हालात
दिन औसतन 13 बार आश्रय स्थलों की ओर भागते हैं लोग
कीव के निवासियों को अब दिन में 13 बार तक बम शेल्टरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये चेतावनियां कुछ मिनटों से लेकर करीब साढ़े 4 घंटे तक बढ़ती हैं।
इन चेतावनियों के कारण दैनिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।
कर्मचारियों को दफ्तर और छात्रों को क्लासरूम छोड़कर भागना पड़ता है। अलर्ट के दौरान ओवरलैंड ट्रेनों (जमीनी ट्रेनों) के पहिये थम जाने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है।
चुनौती
तेज गति वाले हमलावर ड्रोन को मार गिराना अधिक कठिन
रूस द्वारा अब अत्यधिक उन्नत और तेज गति वाले हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें जेट इंजन लगे हैं।
ये नए ड्रोन लगभग 595 किमी/घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, जो प्रोपेलर से चलने वाले पुराने 'शाहेद' ड्रोनों की तुलना में तीन गुना तेज हैं। इससे इन्हें मार गिराना बेहद मुश्किल हो गया है।
राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने इन खतरों को रोकने में सक्षम उच्च गति वाली मिसाइलों के उत्पादन की योजना बनाई है।
क्षमता
यूक्रेन वर्तमान में 60 प्रतिशत ड्रोन को ही मार गिराने में सक्षम
यूक्रेन का वर्तमान रक्षा तंत्र इन नए ड्रोनों में से केवल 60 प्रतिशत को ही मार गिराने में सक्षम है।
यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनात ने इस खतरे से निपटने के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रणालियों से लैस नए इंटरसेप्टर विमानों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
विश्लेषकों का मानना है कि रूस का उद्देश्य न केवल कीव के मनोबल को कमजोर करना है, बल्कि व्यवसायों और गोदामों को निशाना बनाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना भी है।
प्रभाव
बार-बार सायरन बजने से शिक्षा और व्यापार हुए प्रभावित
लगातार मिलने वाली चेतावनी का असर शिक्षा पर भी पड़ रहा है क्योंकि स्कूली बच्चों को अक्सर कक्षाएं छोड़नी पड़ती हैं।
कीव के मध्य में स्थित द्राहोमानोव यूक्रेनी स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इन अलर्ट के अनुसार खुद को ढाल लिया है, लेकिन वे मानते हैं कि इससे उनका कार्यक्रम बाधित होता है।
व्यवसाय भी प्रभावित होते हैं क्योंकि सायरन बजने पर उन्हें बंद करना पड़ता है, जिससे सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर यात्रियों के लिए परेशानी हो जाती है।