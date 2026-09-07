यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमलों की चेतावनियों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी

यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमलों की चेतावनियों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, जनजीवन प्रभावित

लेखन भारत शर्मा 07:55 pm Sep 07, 202607:55 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन की राजधानी कीव इस समय साल 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर किए गए हमले के बाद से सबसे भीषण हवाई खतरों का सामना कर रही है। BBC वेरीफाई द्वारा यूक्रेनी सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया है कि शहर अब सर्वाधिक दैनिक एयर रेड अलर्ट (हवाई हमले की चेतावनी) का समना कर रहा है। रूस ने अब रात के बजाय दिन में हमले करने की रणनीति अपनाई है, जिससे स्कूल, कॉलेज और व्यापार बाधित हों।