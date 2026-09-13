रसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की G-20 सम्मेलन में नहीं होगी मुलाकात

पुतिन और जेलेंस्की की G-20 सम्मेलन में नहीं होगी मुलाकात, रूस ने ठुकराया प्रस्ताव

लेखन भारत शर्मा 03:36 pm Sep 13, 202603:36 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के राजनयिक प्रयासों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। रूस ने मियामी में होने वाले आगामी G-20 शिखर सम्मेलन के इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के आधिकारिक प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने नई दिल्ली में AFP से कहा कि G-20 सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात की संभावना पूरी तरह असंभव है।