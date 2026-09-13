पुतिन और जेलेंस्की की G-20 सम्मेलन में नहीं होगी मुलाकात, रूस ने ठुकराया प्रस्ताव
क्या है खबर?
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के राजनयिक प्रयासों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। रूस ने मियामी में होने वाले आगामी G-20 शिखर सम्मेलन के इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के आधिकारिक प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने नई दिल्ली में AFP से कहा कि G-20 सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात की संभावना पूरी तरह असंभव है।
मेजबानी
मॉस्को में मेजबानी के लिए तैयार- पेसकोव
जब पेसकोव से पूछा गया कि क्या क्रेमलिन मियामी के अलावा किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर बैठक पर विचार कर रहा है, तो उन्होंने साफ किया कि रूस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
पेसकोव ने कहा, "उन्हें (जेलेंस्की) मॉस्को में मिलने की तैयारी और तत्परता है।"
रूस के इस रुख के बाद G-20 सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच युद्ध विराम को लेकर होने वाली उच्च स्तरीय मुलाकात की अटकलें खत्म हो गई हैं।
वार्ता
शर्तों और आयोजन स्थल पर अटकी शांति वार्ता
यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं।
हालांकि, कीव और मॉस्को वार्ता के लिए जरूरी शर्तों, सीमाओं और आयोजन स्थल को लेकर एक-दूसरे के धुर विरोधी बने हुए हैं।
यूक्रेन जहां अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दबाव के जरिए बातचीत चाहता है, वहीं रूस केवल अपने कड़े नियमों के तहत मॉस्को में ही बात करने पर अड़ा है।