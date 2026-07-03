संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर व्यक्ति ने आत्मदाह किया

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर तिब्बती झंडा लिए एक प्रदर्शनकारी ने आत्मदाह किया

लेखन गजेंद्र 07:12 am Jul 03, 202607:12 am

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यूयॉर्क में गुरुवार शाम को तिब्बती झंडा लिए एक प्रदर्शनकारी ने मैनहट्टन में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर खुद को आग लगा ली। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी फुटेज में उस व्यक्ति को ईस्ट 43वीं स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू के चौराहे पर फुटपाथ पर झंडा लगाते हुए देखा गया, जिसके बाद उसने शाम करीब 7 बजे आत्मदाह कर लिया। उसे मौके पर मौजूद पुलिस अस्पताल ले गई, जहां प्रदर्शनकारी ने दम तोड़ा दिया।