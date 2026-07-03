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न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर तिब्बती झंडा लिए एक प्रदर्शनकारी ने आत्मदाह किया
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर व्यक्ति ने आत्मदाह किया

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर तिब्बती झंडा लिए एक प्रदर्शनकारी ने आत्मदाह किया

लेखन गजेंद्र
Jul 03, 2026
07:12 am
क्या है खबर?

अमेरिका के न्यूयॉर्क में गुरुवार शाम को तिब्बती झंडा लिए एक प्रदर्शनकारी ने मैनहट्टन में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर खुद को आग लगा ली। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी फुटेज में उस व्यक्ति को ईस्ट 43वीं स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू के चौराहे पर फुटपाथ पर झंडा लगाते हुए देखा गया, जिसके बाद उसने शाम करीब 7 बजे आत्मदाह कर लिया। उसे मौके पर मौजूद पुलिस अस्पताल ले गई, जहां प्रदर्शनकारी ने दम तोड़ा दिया।

आत्मदाह 

तिब्बत पर चीन के अधिकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था व्यक्ति

अभी तक व्यक्ति के आत्मदाह के कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन घटनास्थल से मिले कागजों पर कथित तौर पर यह संदेश लिखा था, "चीन तिब्बत से बाहर निकलो।" मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी तिब्बत पर चीन के अधिकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी, जबकि झंडा घटना स्थल पर लगभग एक घंटे तक पड़ा रहा।

ट्विटर पोस्ट

प्रदर्शनकारी ने खुद को आग लगाई

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पहचान

प्रदर्शकारी कौन है?

अमेरिकी पुलिस ने प्रदर्शनकारी की पहचान नहीं बताई है, लेकिन वॉयस ऑफ तिब्बत ने लोबगा रंगजेन (42) बताया है, तिब्बती कार्यकर्ता हैं। बताया जा रहा है कि रंगजेन ने तिब्बती झंडा लेकर सड़क पर उतरने से पहले विरोध प्रदर्शन का लाइव प्रसारण किया था। फिर उसने कैमरा जमीन पर रख दिया, "तिब्बत को आज़ाद करो" और "चीन तिब्बत से बाहर जाओ" जैसे संदेश लिखे कागज़ लहराए और उसके बाद खुद को आग लगा ली।

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