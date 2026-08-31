प्रधानमंत्री मोदी की बिश्केक में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, कहा- मानवता को पीछे धकेलता है युद्ध
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से अलग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बेहद गर्मजोशी देखी गई और उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाकर अपनी गहरी दोस्ती का प्रदर्शन किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बैठक भी हुई। यह मुलाकात वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर चल रहे भारी भू-राजनीतिक संकट के बीच आयोजित की गई है।
संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने दिया युद्ध की समाप्ति का संदेश
बिश्केक के 'अला अर्चा स्टेट रेसिडेंस' के अकासकल मीटिंग रूम में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और अन्य वैश्विक संघर्षों पर भारत का रुख स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा, "युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेलता है, हमें शत्रुता और हिंसा को समाप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। भारत शांति का समर्थन करना जारी रखेगा और वर्तमान दौर में अंतहीन युद्धों से युद्ध के अंत की ओर बढ़ना बहुत ही आवश्यकता है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो
❗️PM Modi & Putin Share A Warm Hug As They Meet On SCO Sidelines In Bishkek pic.twitter.com/HJ0QWaDw8Y— RT_India (@RT_India_news) August 31, 2026
खुशी
प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ संबंधों पर जताई खुशी
प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ संबंधों की मजबूती पर खुशी जताते हुए कहा, "पुतिन से मिलकर बेहद खुशी हुई। पिछले साल पुतिन की भारत यात्रा बहुत सफल रही थी, जिससे भारत और रूस के आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूती मिली है।"
उन्होंने कहा, "दोनों देश अपने-अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वह महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की धरती से शांति का संदेश लेकर आए हैं।"
सराहना
राष्ट्रपति पुतिन ने भी संबंधों की मजबूती को सराहा
रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, इस बैठक में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मंत्रियों और शीर्ष रूसी अधिकारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था।
बैठक की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि रूस और भारत के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध समय के साथ लगातार और अधिक मजबूत व गहरे होते जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि साल 2025 में दोनों देशों के बीच पर्यटन आदान-प्रदान में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मुलाकात
पुलिस के भारत दौरे से पहले हुई यह मुलाकात
यह बैठक पुतिन के वार्षिक BRICS शिखर सम्मेलन के लिए भारत दौरे से एक सप्ताह पहले हुई।
आगामी दौरे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय पुतिन के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति से मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
वार्ता से पहले अधिकारियों ने PTI को बताया कि रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों पर चर्चा होने की उम्मीद है।