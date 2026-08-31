प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी की बिश्केक में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, कहा- मानवता को पीछे धकेलता है युद्ध

लेखन भारत शर्मा 07:55 pm Aug 31, 202607:55 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से अलग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बेहद गर्मजोशी देखी गई और उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाकर अपनी गहरी दोस्ती का प्रदर्शन किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बैठक भी हुई। यह मुलाकात वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर चल रहे भारी भू-राजनीतिक संकट के बीच आयोजित की गई है।