प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, कहा- भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि

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हमारे लिए भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि- मोदी

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया है और हमें इस मुद्दे पर मिलकर काम करना चाहिए।" प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य सहित दुनिया भर में करोड़ों नाविक अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे में उन पर हमले ठीक नहीं है। हमारे लिए भी भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि है।"