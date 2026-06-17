प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, कहा- भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस में G-7 शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता की। इसमें दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री स्थिरता और पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के लिए ट्रंप की सराहना की और होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से वैश्विक व्यापार के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।
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हमारे लिए भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि- मोदी
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया है और हमें इस मुद्दे पर मिलकर काम करना चाहिए।" प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य सहित दुनिया भर में करोड़ों नाविक अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे में उन पर हमले ठीक नहीं है। हमारे लिए भी भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि है।"