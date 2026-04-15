ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा- युद्ध और अस्थिरता नहीं चाहते, लेकिन घुटने भी नहीं टेकेंगे
क्या है खबर?
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को अमेरिका-इजरायल के साथ हुए संघर्ष को लेकर कहा कि इस्लामिक गणराज्य युद्ध अस्थिरता नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध के हालात में कोई शक्ति उनको घुटने टेकने पर भी मजबूर नहीं कर सकती। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि पेजेश्कियन ने यह बात आपातकालीन संगठन के विभिन्न विभागों के दौरे के दौरान कही। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने सेवा वितरण, परिचालन तत्परता और विशेष क्षमताओं की समीक्षा भी की।
बयान
इच्छा थोपने को देश स्वीकार नहीं करेगा- पेजेश्कियन
पेजेश्कियन ने दौरे के दौरान अमेरिका-इजरायल की आक्रामकता के बावजूद ईरान के सैद्धांतिक रुख का जिक्र करते हुए कहा, "ईरान युद्ध या अस्थिरता नहीं चाहता और उसने हमेशा अन्य देशों के साथ संवाद और रचनात्मक जुड़ाव पर जोर दिया है। हालांकि, अपनी इच्छा थोपने या देश को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने का कोई भी प्रयास विफल होने के लिए सक्षम है, और ईरानी राष्ट्र इस तरह के दृष्टिकोण को कभी स्वीकार नहीं करेगा।"
चिंता
बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई
राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अंतरराष्ट्रीय आचरण में दोहरे मापदंडों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "नागरिकों, अभिजात वर्ग, बच्चों को निशाना बनाने और स्कूलों और अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों को नष्ट करने का अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों के भीतर क्या औचित्य मौजूद है?" उन्होंने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि 40 दिनों के युद्ध के दौरान ईरानी लोगों की "अद्वितीय और अनुकरणीय एकता" ने दुश्मनों के उद्देश्यों को विफल कर दिया।