ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कि युद्ध और अस्थिरता नहीं चाहते

ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा- युद्ध और अस्थिरता नहीं चाहते, लेकिन घुटने भी नहीं टेकेंगे

लेखन गजेंद्र 06:07 pm Apr 15, 202606:07 pm

क्या है खबर?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को अमेरिका-इजरायल के साथ हुए संघर्ष को लेकर कहा कि इस्लामिक गणराज्य युद्ध अस्थिरता नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध के हालात में कोई शक्ति उनको घुटने टेकने पर भी मजबूर नहीं कर सकती। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि पेजेश्कियन ने यह बात आपातकालीन संगठन के विभिन्न विभागों के दौरे के दौरान कही। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने सेवा वितरण, परिचालन तत्परता और विशेष क्षमताओं की समीक्षा भी की।