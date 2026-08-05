दक्षिणी फिलीपींस में आया 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप

दक्षिणी फिलीपींस में आया 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग

लेखन भारत शर्मा 01:04 pm Aug 05, 202601:04 pm

क्या है खबर?

फिलीपींस के दक्षिणी तट पर बुधवार दोपहर बेहद शक्तिशाली भूकंप के झटका महसूस किया किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र सारंगानी द्वीप से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था। हालांकि, भूकंप के कारण अभी सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। इसी तरह तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े पैमाने पर नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।