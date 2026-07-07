प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया है

इंडोनेशिया की संसद में बोले प्रधानमंत्री मोदी- भारत विस्तारवाद नहीं विकास की नीति पर चलता है

लेखन भारत शर्मा 04:47 pm Jul 07, 202604:47 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। इसमें उन्होंने खुलकर कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं, बल्कि विकासवाद की नीति पर चलता है। उन्होंने इशारों में चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ प्रगति में विश्वास करता है। इसी मंत्र और इसी भावना के साथ वह इंडोनेशिया की संसद के सभी सम्मानित सदस्यों के बीच उपस्थित हुए हैं। आइए उनके बयान की अहम बाते जानते हैं।