प्रधानमंत्री मोदी को मिला 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान, नॉर्वे ने इस पुरस्कार से नवाजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब यूरोपीय देश नॉर्वे ने उन्हें अपने सबसे बड़े और सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से नवाजा है। यह प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया से मिलने वाला 32वां बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। सोमवार (18 मई) को ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया गया। नॉर्वे के इस फैसले को भारत के लिए एक बड़े सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है।

सम्मेलन भारत-नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी सोमवार सुबह ही नॉर्वे पहुंचे, जहां वह तीसरे भारत-नॉर्डिक सम्मेलन और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके ओस्लो पहुंचते ही नॉर्वे सरकार ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिए जाने के बाद वहां की सरकार की तरफ से कहा गया कि 'ग्रैंड क्रॉस' रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट का सबसे ऊंचा दर्जा है जो खास योगदान देने वाले लोगों को ही दिया जाता है। यह भारत के लिए बड़ी बात है।

खुशी प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान दिए जाने पर जताई खुशी प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की ओर से सर्वोच्च सम्मान दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' सम्मान पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह सम्मान भारत की जनता को समर्पित है और भारत-नॉर्वे की मजबूत दोस्ती को समर्पित है। यह वैश्विक प्रगति के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है।' बता दें कि 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे हैं।

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