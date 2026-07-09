मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र किया, कहा- दुनिया ने सुनी धमाकों की गूंज

बयान

क्या बोले मोदी?

मोदी ने MCG स्टेडियम में 'मेक इन इंडिया' की बात कर कहा, "भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म की क्षमता और विश्वसनीयता दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।" उन्होंने स्टेडियम में मौजूद लोगों से पूछा, "आतंकी शिविर पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ की नहीं हुआ?" इस पर जनता ने वंदे मातरम के नारे लगाए।