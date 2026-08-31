ईरान युद्ध के बीच पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन की बिश्केक में मुलाकात

विदेश मंत्रालय ने मोदी और पेजेश्कियन की तस्वीर एक्स पर साझा कर लिखा, 'प्रधानमंत्री ने बिश्केक में SCO समिट के दौरान ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन के साथ एक सार्थक बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और पश्चिम एशिया में घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत-कूटनीति से होना चाहिए।'

मोदी ने क्षेत्र में शांति-स्थिरता और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।