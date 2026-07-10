प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे, क्रिस्टोफर लक्सन ने ऑकलैंड हवाई अड्डे पहुंचकर किया स्वागत

दौरा

भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे मोदी

मोदी ने एक्स पर लिखा, 'कुछ देर पहले ऑकलैंड पहुंचा हूं। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री लक्सन का आभारी हूं। यह दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूज़ीलैंड का पहला दौरा है। मैं प्रधानमंत्री लक्सन के साथ बातचीत करने और भारत-न्यूज़ीलैंड दोस्ती के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। कल मैं ऑकलैंड में एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करूंगा।' मोदी ने जकार्ता-मेलबर्न में भी भारतीय समुदाय को संबोधित किया था।