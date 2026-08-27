किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की होगी मुलाकात (फाइल तस्वीर)

किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की होगी मुलाकात

लेखन गजेंद्र 06:08 pm Aug 27, 202606:08 pm

क्या है खबर?

मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। मोदी किर्गिज राष्ट्रपति सादिर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक की यात्रा करेंगे। इस दौरान मोदी अन्य नेताओं के साथ बिश्केक में होने वाले छठे विश्व नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हो सकते हैं।