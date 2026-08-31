किर्गिस्तान में आज मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन, SCO सम्मेलन से इतर होगी द्विपक्षीय बातचीत

SCO सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर, 2026 तक होगा। इसका विषय, "SCO के 25 वर्ष: सतत शांति, विकास और समृद्धि की ओर एक साथ" रखा गया है।

इसमें राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का मुख्य सत्र 1 सितंबर को होगा। 10 सदस्यीय समूह द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-विरोधी उपायों, संपर्क, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल सहयोग पर चर्चा होगी।

पुतिन के साथ उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, उपप्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक और राष्ट्रपति कार्यालय के उपप्रमुख मैक्सिम ओरेशकिन सम्मेलन में शामिल हुए हैं।