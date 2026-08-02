पेरू में विमान हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई

पेरू में पर्यटकों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों समेत 13 यात्रियों की मौत

लेखन भारत शर्मा 01:46 pm Aug 02, 202601:46 pm

क्या है खबर?

पेरू में शनिवार को एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है। वहां यूरोपीय पर्यटकों को प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल 'नाज्का लाइन्स' की सैर कराने जा रहा एक सेसना ग्रैंड कैरावान विमान शहर के बाहर खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों और 11 पर्यटकों सहित सभी 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विमान ने इका शहर से उड़ान भरी थी और इसका संचालन पेरू की विमानन कंपनी एरोडियाना कर रही थी।