पेरू में पर्यटकों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों समेत 13 यात्रियों की मौत
क्या है खबर?
पेरू में शनिवार को एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है। वहां यूरोपीय पर्यटकों को प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल 'नाज्का लाइन्स' की सैर कराने जा रहा एक सेसना ग्रैंड कैरावान विमान शहर के बाहर खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों और 11 पर्यटकों सहित सभी 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विमान ने इका शहर से उड़ान भरी थी और इसका संचालन पेरू की विमानन कंपनी एरोडियाना कर रही थी।
मृतक
मृतकों में इटली के सर्वाधिक 7 पर्यटक शामिल
परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, मृतकों में इटली के 7, स्पेन के 2 और जर्मनी के 2 नागरिक शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 से 78 वर्ष के बीच थी।
इसके अलावा विमान के मुख्य पायलट अमेरिको सालाजार और सह-पायलट इरेन्का गुआनिलो डेल कार्पियो ने भी हादसे में अपनी जान गंवा दी।
बता दें की नाज्का लाइंस रेगिस्तान की सतह को खुरकरकर बनाई गई भू आकृतियों का समूह है। यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।
दुख
राष्ट्रपति फुजीमोरी ने हादसे पर जताया दुख
हादसे पर गहरा दुख जताते हुए राष्ट्रपति केइको फुजीमोरी ने कहा कि हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, अंतिम निर्णय संबंधित मंत्रालयों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा।
फिलहाल प्रशासन और विमानन अधिकारियों द्वारा दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।
इसी तरह विमान का संचालन करने वाले कंपनी एरोडियाना की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।