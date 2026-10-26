पीयूष गोयल ने जर्मनी में कहा- प्रवासी भारतीय तोड़फोड़ में शामिल नहीं होते

यूरोप में हिंसक प्रदर्शनों पर पीयूष गोयल का तंज, बोले- प्रवासी भारतीय तोड़फोड़ में शामिल नहीं

लेखन गजेंद्र 04:49 pm Oct 26, 202604:49 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जर्मनी और नीदरलैंड के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने जर्मनी में आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों की तारीफ की है। उन्होंने बर्लिन में भारतीय समुदायको संबोधित करते हुए यूरोप में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर तंज कसा और कहा कि भारतीयों ने अपने शांतिपूर्ण व्यवहार और परिवार को ध्यान में रखकर जीने की वजह से विदेशों में सम्मान पाया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं।