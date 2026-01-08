गाजा में बच्चों की नई शुरूआत, 2 साल बाद लौटने लगे स्कूल
क्या है खबर?
फिलिस्तीन के गाजा में एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं और जिन बच्चों की आवाज 2 साल तक इजरायल की बमबारी में दब गई थी, वो अब स्कूल की कक्षाओं से बाहर आ रही है। इलाकों में अस्थायी तौर पर तंबू में कक्षाएं शुरू की गई हैं, जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। गाजा शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में तेल अल-हवा इलाके में स्थित लुलवा अब्देल वहाब अल-कतामी स्कूल बच्चों से भरा दिख रहा है।
रिपोर्ट
नष्ट हो गए थे 97 प्रतिशत से अधिक स्कूल
BBC ने UNICEF के हवाले से बताया कि गाजा पट्टी में युद्ध के दौरान 97 प्रतिशत से अधिक स्कूल नष्ट हो गए थे, जिससे 6.58 लाख स्कूली बच्चों में अधिकांश को लगभग 2 वर्षों से कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। इस बीच, कई बच्चे भूख, विस्थापन और मृत्यु के भयावह असर से प्रभावित हुए और बचपन धूमिल हो गया। हालांकि, इजरायली रक्षा बल (IDF) ने हमास पर स्कूलों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।
चिंता
गाजा नहीं पहुंच रहा पढ़ाई का सामान
UNICEF के प्रवक्ता जोनाथन क्रिक्स का कहना है कि गाजा पट्टी पर प्रतिबंध के कारण जरूरी सामान के साथ शिक्षा से जुड़ी सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्होंने बताया कि कागज, नोटबुक, पेन, रबर, रूलर की कमी है और इन सामग्रियों को गाजा पट्टी में प्रवेश करने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक मनोरंजन किट भी नहीं मिल रहे हैं।