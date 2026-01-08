गाजा में बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ाई फिर शुरू हो गई

गाजा में बच्चों की नई शुरूआत, 2 साल बाद लौटने लगे स्कूल

लेखन गजेंद्र 12:49 pm Jan 08, 202612:49 pm

क्या है खबर?

फिलिस्तीन के गाजा में एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं और जिन बच्चों की आवाज 2 साल तक इजरायल की बमबारी में दब गई थी, वो अब स्कूल की कक्षाओं से बाहर आ रही है। इलाकों में अस्थायी तौर पर तंबू में कक्षाएं शुरू की गई हैं, जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। गाजा शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में तेल अल-हवा इलाके में स्थित लुलवा अब्देल वहाब अल-कतामी स्कूल बच्चों से भरा दिख रहा है।