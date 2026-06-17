सोमाली समुद्री लुटेरों के पास 2 महीने से बंधक हैं पाकिस्तानी नागरिक

सोमाली समुद्री लुटेरों के पास बंधक पाकिस्तानी नाविक सिर्फ चावल पर जिंदा, 2 महीने से कैद

लेखन गजेंद्र 07:06 pm Jun 17, 202607:06 pm

क्या है खबर?

सोमालिया में समुद्री लुटेरों द्वारा 2 महीने से बंधक बनाए गए पाकिस्तान के MT ऑनर-25 जहाज के नाविकों की हालत बिगड़ती जा रही है। नाविकों की ओर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसमें वे पाकिस्तानी सरकार से मदद की गुहार लगाते दिख रहे हैं। बंदूकों से घिरा जहाज का कैप्टन एक वीडियो में बता रहा है कि वे सिर्फ चावल पर गुजर-बसर कर रहे हैं। लुटेरों ने फिरौती की रकम घटा दी है।