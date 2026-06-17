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सोमाली समुद्री लुटेरों के पास बंधक पाकिस्तानी नाविक सिर्फ चावल पर जिंदा, 2 महीने से कैद
सोमाली समुद्री लुटेरों के पास 2 महीने से बंधक हैं पाकिस्तानी नागरिक

सोमाली समुद्री लुटेरों के पास बंधक पाकिस्तानी नाविक सिर्फ चावल पर जिंदा, 2 महीने से कैद

लेखन गजेंद्र
Jun 17, 2026
07:06 pm
क्या है खबर?

सोमालिया में समुद्री लुटेरों द्वारा 2 महीने से बंधक बनाए गए पाकिस्तान के MT ऑनर-25 जहाज के नाविकों की हालत बिगड़ती जा रही है। नाविकों की ओर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसमें वे पाकिस्तानी सरकार से मदद की गुहार लगाते दिख रहे हैं। बंदूकों से घिरा जहाज का कैप्टन एक वीडियो में बता रहा है कि वे सिर्फ चावल पर गुजर-बसर कर रहे हैं। लुटेरों ने फिरौती की रकम घटा दी है।

अपहरण

वीडियो में क्या है?

वीडियो में जहाज का कप्तान कह रहा है, "हम मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ सादा चावल खा रहे हैं और रोजाना खाना मांगने पर मजबूर है। पानी की किल्लत है और जिंदगी खतरे में हैं। हमारे आसपास रोज गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। अभी तक हमसे कंपनी ने कोई बात नहीं की है। अपहरणकर्ता कंपनी से बात करना चाहते हैं, लेकिन आज तक कोई बात नहीं हुई।" वीडियो 12 जून को रिकॉर्ड किया गया है।

ट्विटर पोस्ट

बंधक पाकिस्तानी की अपील

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अगवा

21 अप्रैल को अगवा हुआ था जहाज

जहाज पर 10 पाकिस्तानी नागरिक सहित 17 चालक दल के सदस्य सवार हैं। इसे 21 अप्रैल को सोमालिया के अर्ध-स्वायत्त पुंटलैंड क्षेत्र के पास समुद्री लुटेरों ने अगवा किया था। वीडियो पर जानकारी देने वाले जहाज के द्वितीय अधिकारी सैयद काशिफ उमर हैं, जिन्होंने बताया कि जहाज के मालिक समुद्री लुटेरों के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों से जहाज निर्माता कंपनी को बातचीत के लिए राजी करने का आह्वान किया।

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सरकार

पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है?

पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नज़ीर तरार ने मंगलवार को नेशनल असेंबली में बताया कि सरकार नागरिकों की रिहाई के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से सक्रिय रूप से काम कर रही है। इससे पहले, विदेश कार्यालय ने कहा था कि 2 महीने के प्रयास के बावजूद अभी तक वे छूटे नहीं हैं। समुद्री लुटेरों ने पहले 1 करोड़ डॉलर (करीब 95 करोड़ रुपये) फिरौती मांगा था, जिसे घटाकर 40 लाख डॉलर (करीब 35 करोड़ रुपये) कर दिया है।

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